

ISFED опубликовала доклад о российской информационной операции на выборах 2024 года в Грузии

05.04.2025 22:10





Организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) публикует доклад о российской информационной операции на выборах в Грузии 2024 года. Организация установила, что направляемая из России кампания носила скоординированный характер и в этом процессе были задействованы как российская внешняя разведка, так и кремлевские пропагандистские СМИ.



«Российская разведка с лета активно распространяет заявления относительно выборов в Грузии. Однако еще весной 2024 года, во время протестов против российского закона «о прозрачности иностранного влияния», российские пропагандисты и высокопоставленные чиновники распространяли сообщения о том, что США поддерживают беспорядки в Грузии, финансируя протесты, и хотят открыть второй фронт войны в стране.



9 июля Служба внешней разведки России опубликовала заявление о том, что США планируют сменить правительство в Грузии посредством цветной революции после парламентских выборов 26 октября. Согласно заявлению, Вашингтон будет действовать против «Грузинской мечты» под предлогом ее отделения от Евросоюза, а президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии будут в этом помогать. По заявлению российской разведки, на организованных ими акциях протеста ожидались жертвы, что должно было направить агрессию людей на сотрудников правоохранительных органов. В заявлении проводятся параллели с революцией 2014 года на Украине и отмечается, что некоторые из убитых на Майдане людей также были застрелены грузинскими наемниками-снайперами.



26 августа российская разведка опубликовала еще одно заявление, в котором также говорилось о попытке организации цветной революции. Согласно заявлению, Белый дом недоволен действиями оппозиционных сил в Грузии и планирует ввести санкции против членов «Грузинской мечты». Кроме того, говорилось, что в революционные процессы будут вовлечены организации гражданского общества, которые негативно оценят избирательный процесс даже при отсутствии нарушений. На следующий день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия хочет предотвратить попытку цветной революции в Грузии, раскрыв информацию по этому вопросу.



Еще 11 сентября, за несколько недель до выборов, российская разведка обвинила Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) в причастности к плану организации революции в Грузии. Согласно отчету разведки, за 10–20 дней до голосования БДИПЧ/ОБСЕ опубликует жесткий отчет, в котором подчеркнет отсутствие условий для проведения честных выборов в стране; Такая оценка дала бы оппозиции повод начать массовые протесты с целью захвата власти в стране.



Аналогичные заявления сделали и другие высокопоставленные чиновники.



4 октября 2024 года директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что БДИПЧ/ОБСЕ по заказу Госдепартамента США подготовило промежуточный доклад, в котором содержится тезис об отсутствии условий для проведения честных и открытых выборов в Грузии. Нарышкин обвинил Запад в попытке вмешательства во внутренние дела Грузии и в нежелании оставлять «здоровые, национально ориентированные силы» позади.



Сообщения о возможной попытке устроить революцию в Грузии после выборов также распространялись в Facebook через анонимную сеть, управляемую из России.



С конца августа сеть начала обвинять оппозицию и Запад в попытках спровоцировать беспорядки в Грузии. В сентябре на странице «Georgia Breaking News» была опубликована статья на сайте, связанном с российской сетью sakartvelo-today.org, в которой США обвинялись в попытке организовать «цветную революцию» с помощью оппозиции, гражданского общества и СМИ после парламентских выборов. В опубликованной статье утверждалось, что поводом для революции послужат обвинения в фальсификации выборов.



Лидеры «Грузинской мечты» также подчеркивали попытку вызвать беспорядки в стране. В начале сентября Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция может попытаться сменить власть на выборах 2024 года, но у нее нет ресурсов для организации революции.



Сообщение о том, что США планируют революцию в Грузии, распространялось в социальных сетях, а также российскими источниками, на анонимных каналах TikTok и Telegram, действующих против оппозиции.



4 октября на странице телеканала Imedi в Facebook появилась информация о том, что посольство США призывает своих граждан к осторожности, поскольку ожидается мобилизация больших толп на акции протеста в связи с выборами 26 октября», — говорится в исследовании.



Источник: SOVA

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