

Тбилисский городской суд рассматривает иск коалиции «Сильная Грузии» и ISFED в отношении ЦИК Грузии

06.04.2025 16:04





В Тбилисском городском суде проходит судебный процесс по иску коалиции «Сильная Грузии» и ISFED в отношении ЦИК Грузии.



В частности, дело касается постановления ЦИК, согласно которому, введен ряд ограничений для лиц, имеющих право находиться в здании для голосования в день выборов, в том числе, новшество в том, что наблюдатели в здании для голосования не смогут брать документы, удостоверяющие личность избирателя.



Кроме того, запрещается фото- видеосъемка или обработка иным образом документа, удостоверяющего личность избирателя, данные избирателя, вынесенные с аппарата верификации избирателей, квитанции ​​с аппарата верификации, а также выбора, сделанного избирателем в бюллетене.



Как пояснил до начала процесса адвокат коалиции »Сильная Грузия» Торнике Арткмеладзе, указанную запись полностью противоречит »Избирательному кодексу».



Что касается ожиданий, по словам адвоката, он надеется, что суд примет законное и верное решение.



По утверждению представителя ЦИК Грузии Кахи Нареклишвили, принятием указанного нормативного акта комиссия не нарушила права ни наблюдателей от наблюдательных организаций, ни представителей избирательных субъектов.



»При принятии постановления ЦИК Грузии уточнила процедуры, прописанные органическим законом Грузии »Избирательный кодекс Грузии», и отразила их суть в обжалуемом постановлении.





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