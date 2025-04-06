

Папуашвили называет, что отказ оппозиционных партий от участия в выборах будет лучше для демократии в стране

06.04.2025 16:08





Когда, с одной стороны, ты говоришь о том, что не признаешь никаких выборов и не намерен принимать участие в выборах, а, с другой стороны, имеешь замечания по процедурам выборов, говорит о том, что они по-прежнему заняты обманом собственных сторонников, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его оценке, решения, принятые ЦИК Грузии, основаны на лучших международных стандартах, что не раз подтверждалось.



Вместе с тем, по словам Папуашвили, на выборы и демократию вновь готовится нападение.



«В действительности мы вновь увидим их в избирательном марафоне, что плохо, так как, в общем, если экстремистские партии не примут участие в выборах, будет лучше для нашей демократии. Что касается решения ЦИК Грузии, то, что ложный ажиотаж возникает время от времени при иностранном финансировании, подтверждено уже не раз. Также то, что решения ЦИК соответствуют лучшим международным стандартам, также подтверждалось не раз. Поэтому, здесь проблема ни в "ISFED", "Прозрачности" и других организациях-проводниках иностранного влияния, а в том финансировании, направленном на нападение на грузинскую демократию, хотя ответ нужно искать среди доноров, какие у них намерения в отношении Грузии, когда они заставляют говорить нанятые ими же организации, это должно стать для сигналом о том, что вновь готовится нападение на выборы и демократию, что происходило уже не раз», - заявил он.





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