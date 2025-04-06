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Суд не удовлетворил иск коалиции «Сильная Грузия» и ISFED в отношении ЦИК Грузии
06.04.2025 18:56
Тбилисский городской суд не удовлетворил иск коалиции «Сильная Грузия» и ISFED в отношении ЦИК Грузии. Указанное решение приняла судья Нино Чинчаладзе.
В частности, дело касалось постановления ЦИК, согласно которому, введен ряд ограничений для лиц, имеющих право находиться в здании для голосования в день выборов, в том числе, новшество в том, что наблюдатели в здании для голосования не смогут брать документы, удостоверяющие личность избирателя.
Кроме того, запрещается фото- видеосъемка или обработка иным образом документа, удостоверяющего личность избирателя, данные избирателя, вынесенные с аппарата верификации избирателей, квитанции с аппарата верификации, а также выбора, сделанного избирателем в бюллетене.
Как пояснил до начала процесса адвокат коалиции »Сильная Грузия» Торнике Арткмеладзе, указанную запись полностью противоречит »Избирательному кодексу».
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