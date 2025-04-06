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Полиция задержала журналиста издания «Индиго» Сабу Сордия
06.04.2025 19:03
сотрудники полиции задержали журналиста издания «Индиго» Сабу Сордия. Информацию об этом в социальной сети распространила исполнительный директор издания Ната Дзвелишвили.
По ее же информации, в пресс-службе ведомства ей сообщили, что журналист задержан за неподчинение законному требованию сотрудника полиции.
«Он переведен в Дигомский изолятор. Другой информации в настоящее время у меня нет. Мы ждем, когда к нему сможет зайти адвокат, чтобы узнать, что же произошло. Он должен был встретиться с друзьями, они увидели брошенный скутер, принадлежащий ему, так мы узнали, что он задержан»,- пишет Дзвелишвили.
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