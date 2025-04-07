

Daily Express: гражданина Великобритании в Грузии задержали, избили и не разрешают уехать

07.04.2025 11:01





Британский таблоид Daily Express пишет, что гражданину Великобритании, 28-летнему бар-менеджеру Дэниэлу Трэвису, которого обвинили в том, что во время проевропейских акций протеста в Тбилиси в 2024 году он бросал камни в парламент и стрелял пиротехникой в полицейских, не позволяют вернуться на родину.



Трэвис сообщил изданию, что был заключен в тюрьму и подвергался пыткам в течение 12 дней за то, что якобы «ворвался» в парламент Грузии во время антиправительственных протестов в прошлом году, не может покинуть страну из-за пограничных служб. Он опасается повторного задержания, если не сможет покинуть Грузию до того, как в сентябре 2025 года закончится срок действия его визы.



Бармен из Ливерпуля рассказал, что представители власти Грузии несколько недель преследовали его и фактически внесли в «список невыездных», из-за чего он не может покинуть страну.



Трэвис рассказал, что его не пустили на рейс Тбилиси-Лутон через несколько дней после освобождения из тюрьмы.



«Я пронес все свои сумки через службу безопасности, они все проверили, все было в порядке. Я подошел к <паспортному> контролю, чтобы получить штамп о выезде, и мне сказали, что я не могу выехать. Они сказали: «Вам нужно пойти и разобраться со своим вопросом», я спросил: «Каким вопросом?», а они сказали: «Вот номер, позвоните по этому номеру»», — говорит британец.



Он отметил, что номер принадлежал сотруднику грузинской полиции, который останавливал его каждый раз, когда он выходил из своей квартиры в Тбилиси, и требовал паспорт.



«Он сказал, что я должен заплатить ему 1 000 лари (свыше 363 $ — ред.), я пошел в полицейский участок, заплатил 1 000 лари — мне не дали квитанцию. Не знаю, взял ли он ее себе. Это просто смешно», — отметил Трэвис.



После уплаты британец подумал, что дело закрыто и снова попытался покинуть страну — теперь уже на автобусе отправившись из Батуми в Турцию, чтобы встретиться с друзьями в Стамбуле. Но его снова не пустили.



«Они сделали то же самое <что и в Тбилиси>. Они позвонили кому-то и сказали: «Вам нужно связаться с этим человеком, вам нужно пойти в этот полицейский участок и решить свои вопросы»», — сообщает гражданин Великобритании.



Теперь, как ему сообщили, ему надо было заплатить 3 000 лари (более 1000 $), однако Дэниэл Трэвис отказался, посчитав, что его «обманывают».



«Я просто отказался, вернулся в Батуми и теперь не общаюсь с полицейским, потому что не знаю, не пытается ли он меня обмануть. Я разговаривал с <британским> посольством, и они тоже пытаются разобраться с этим», — сообщил он.



Издание пишет, что Дэниэл Трэвис был задержан в конце ноября 2024 года «полицейскими в масках», обвинен в том, что он «иностранный инструктор», «шпион» и «проник в здание парламента страны».



«Я буквально выходил из бара, и меня арестовала грузинская полиция, а я не понимал, что, черт возьми, происходит. Они буквально затащили меня в здание парламента, где я дал интервью пророссийским пропагандистским СМИ. Они пытались представить, что я проник в здание парламента, что является полной чушью, потому что невозможно проникнуть в здание парламента, особенно в Грузии, потому что снаружи было так много полиции», — заявил британец в декабре прошлого года.



По его словам, его избили «внутри парламента».



«Они били меня по бедрам, по рукам; они не били меня по глазам, потому что знали, что если они будут бить меня по глазам, то это попадет в СМИ. Они — головорезы, абсолютные головорезы», — заявил он.



Трэвис также утверждает, что в тбилисской тюрьме его «не кормили три дня» и что «отвратительное» учреждение кишит «тараканами». По его словам, он опасался за свою жизнь.



С гражданином Великобритании разговаривала Хатия Деканоидзе, представительница «Нацдвижения»: она подтверждает, что Трэвис был «жестоко избит».



Британец также сообщил, что после того, как покинул тюрьму, его более 3-х недель «преследовала одна машина».



«Она следовала за мной повсюду, куда бы я ни пошел. Как только я выходил из дома, они следовали за мной. Это было очень плохо», — отметил он.



Дэниэл Трэвис утверждает, что у него до сих пор остаются синяки от побоев, полученных во время содержания под стражей, и опасается, что если он не сможет покинуть Грузию до истечения срока визы — 22 сентября этого года, — то его могут снова посадить в тюрьму и избить.



«Я не знаю, что они <полиция> могут сделать. Они могут сделать что угодно. Я боюсь этого <тюрьмы>, потому что не хочу, чтобы меня снова посадили в тюрьму. Если они захотят меня арестовать, то смогут. Они уже арестовывали. Они забирают людей, чтобы получить деньги, и все такое. У меня до сих пор синяки от того, как они избили меня в первый раз. Я боюсь здешней полиции», — заявил он изданию.





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