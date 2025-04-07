

Зурабишвили: гибридная стратегия России угрожает всему Евросоюзу

07.04.2025 11:06





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, на мероприятии «Встреча для демократии» рассказала о российской угрозе и ее стратегии, отметив, что Россия осуществила самые изощренные манипуляции с выборами в Грузии.



Политик заявила, что «Россия добилась почти полной узурпации государства через своих ставленников, олигархов».



Пятый президент Грузии предупредила европейцев, что гибридная стратегия России угрожает всем и что это — вызов как для всего Евросоюза, так и в целом, геополитически.



Говоря о войне России в Украине, Зурабишвили подчеркнула, что у Грузии и Украины общий опыт, поэтому они знают, что такое Россия на самом деле, и что есть также «желание забыть <об этом>, которое возникает время от времени, — желание, чтобы это было нормальное государство», но это не так.



«Голос Грузии не сильно отличается <от голоса Украины>, хотя сегодня мы не участвуем в этой ужасной войне, которую Россия ведет против Украины, но у нас есть общий опыт, и Украина, так же, как и Грузия, могут очень подробно рассказать вам, что такое Россия на самом деле, о чем время от времени возникает желание забыть: появляется желание верить, что это нормальное государство, нормальное в отношении соседей, нормальное в отношении собственного населения… и снова — нет!



И Украина, и Грузия имеют много схожего опыта: российская агрессия в Грузии в 2008 году, и, поскольку реакции на это было недостаточно, за ней последовала агрессия в Крыму в 2014 году и агрессия в 2022 году, которая продолжается по сей день.



В Украине у России ничего не получилось. Напротив, Владимир Путин не смог взять Киев «за три дня». Он ничего не добился, как и военных успехов. Престиж России подорван, стратегические цели недостижимы. Военные лидеры постоянно меняются, терпят материальные потери (потому что человеческие потери не имеют большого значения для России), экономические потери, необходимость выводить <на поле боя> корейцев — это не победа.



Россия не одержала победы и видит, что сегодня Европа считает, что ей следует перевооружиться, чтобы защитить себя, и что мир будет достигнут благодаря ее собственным заслугам и защите.



Россия сегодня ищет новую стратегию, некоторые элементы которой вы уже видели — меньшие затраты, меньшее прямое нападение.



И снова, сегодня, как и в 2008 году, Грузия является испытательным полигоном, и я хочу донести это послание — Грузия была местом, где Россия осуществила самые изощренные манипуляции с выборами, где Россия добилась почти полной узурпации власти в государстве через своих доверенных лиц, олигархов. Где ей удалось распространить свою пропаганду <…>, и пропаганда более или менее сработала. Такова новая гибридная стратегия России — та, которая должна заменить более дорогостоящую военную стратегию. И я пришла предупредить вас, что эта гибридная стратегия угрожает всем», — заявила Саломе Зурабишвили.



Источник: SOVA

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