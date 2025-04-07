

Кобахидзе: фактор Иванишвили сохраняет мир, стабильность и прогресс в стране, его роль неизмерима

07.04.2025 11:18





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что возвращение в политику основателя «Грузинской мечты» и олигарха Бидзины Иванишвили всегда означало и означает «качественное, фундаментальное усиление команды». Его роль, подчеркнул он, неизмерима.



Кобахидзе подчеркнул, что, если сегодня в Грузии и сохраняются мир и стабильность, а экономика страны «последовательно развивается», то это всегда, в первую очередь, заслуга Бидзины Иванишвили.



Премьер Грузии заявил, что именно фактор грузинского олигарха и в будущем будет определять «стабильный прогресс и развитие страны», поскольку Иванишвили «удалось невозможное».



Он отметил, что Иванишвили принял решение вернуться к активной политической деятельности в очень важный момент.



«Его возвращение всегда означало и означает качественное, фундаментальное усиление команды. Сегодня, если мы сохраняем мир, стабильность, экономика страны стабильно развивается, это всегда в первую очередь его заслуга, и в будущем фактор Бидзины Иванишвили определяет стабильный прогресс и развитие страны…



…Роль господина Бидзины без преувеличения неизмерима. Если следить за процессами, происходящими с 2011 года, то этому человеку удалось невозможное. Я очень хорошо помню ситуацию 2011 года, когда у людей не было надежды на то, что что-то может измениться. В это время ситуация была самая тяжелая, мы все помним, что тогда происходило.



<…> Было много тяжелейших проблем, и не было никакой надежды. Оппозиция была крайне слаба, и на этом фоне господин Бидзина Иванишвили пришел в политику. Там тоже многие были настроены пессимистично из-за общей картины, но с его тактическими приемами — он умеет просчитывать свои ходы, перестановки — и только так стало возможным осуществить изменения в 2012 году.



Уже тогда был очень большой интерес из-за пределов страны. Этот интерес был противоположным и направлен на предотвращение перемен, но господин Бидзина Иванишвили учел это и устроил все таким образом, что в итоге стало невозможно, в том числе и для внешних сил, опротестовать результаты выборов и победу «Грузинской мечты».



<…> В 2016 году мы перешли от коалиции к однопартийному большинству «Грузинской мечты», что создало очень хорошие условия для стабилизации ситуации. Затем был также 2020 год, довольно сложный период, следующий четырехлетний период, 2016-2020 годы. Каждый раз господин Бидзина Иванишвили был главным фактором, обусловливавшим стабильность и развитие в нашей стране», — отметил глава правительства Грузии.



Источник: SOVA

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