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Паата Салия: Обещаю достойно служить нашему народу и стране
07.04.2025 12:29
Обещаю обществу, обещаю вам, господин премьер, что на посту министра юстиции буду достойно служить нашему народу и стране, и мы с достоинством справимся с любым вызовом, который будет перед нами, - заявил ново назначенный министр юстиции Грузии Паата Салия в Министерстве юстиции, где сегодня его представил сотрудникам ведомства премьер-министр.
Паата Салия поблагодарил главу правительства за оказанное доверие.
«Для меня большая честь быть членом команды, которую вы возглавляете, лидером которой вы являетесь, для меня честь быть министром юстиции и членом правительства Грузии. Конечно, я понимаю и полностью осознаю, насколько велика ответственность - быть министром юстиции Грузии. Я обещаю обществу, обещаю вам, что на этой должности буду достойно служить нашему народу и стране, мы с достоинством справимся с любым вызовом, который будет перед нами, в этом я возлагаю на вас большую надежду», - отметил Паата Салия.
Министр поблагодарил предшественника Анри Оханашвили и пожелал ему успехов на новой должности.
Информацию распространяет администрация правительства.
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