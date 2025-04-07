

Папуашвили: У нас нет делегации ПАСЕ, поэтому вопрос признания её полномочий не может обсуждаться

07.04.2025 13:03





«Когда такая большая ассамблея идёт на поводу у эстонцев, украинцев и некоторых других политических групп и принимает резолюции, направленные против грузинского народа, она теряет всякую серьёзность», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Папуашвили прокомментировал резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и запланированные на сегодня дебаты.



«Основной состав такой же, как и в Европарламенте. У стран-членов ЕС там большинство, их политическое влияние гарантировано, и зачастую персональный состав даже совпадает с составом Европарламента. Соответственно, и отношение то же самое. Поэтому в таких резолюциях нет ничего удивительного. Мы увидим те же имена — тех же литовцев, тех же эстонцев, тех же украинцев, которые и раньше пытались в Совете Европы задействовать определённые механизмы против грузинского народа. В 2022 году ПАСЕ приняла резолюцию, в которой Михаил Саакашвили был признан политическим заключённым и потребовали его освобождения. После таких резолюций — о чём вообще можно говорить? Когда такая масштабная ассамблея идёт на поводу у эстонцев, украинцев и некоторых других политических групп и принимает резолюции, направленные против грузинского народа, — она теряет всякую серьёзность. Пусть разговаривают между собой, потому что не хотят инклюзивного диалога. Мы видим, что они хотят не диалога, а крика. Это новая тенденция, которую, к сожалению, мы наблюдаем со стороны некоторых европейских групп, особенно от так называемых активистов войны, которые хотят обеспечить собственную безопасность за счёт чужих рук, украинской крови. Так что, если такие люди нас критикуют — это подтверждает, что мы на правильном пути. Если бы такие люди нас хвалили — значит, дела наши были бы плохи, потому что мы знаем, каковы их намерения», — заявил Папуашвили.



Что касается вопроса признания полномочий грузинской делегации в ПАСЕ, Папуашвили отметил, что делегация не была сформирована, и потому вопрос признания или непризнания её полномочий не может обсуждаться.



«После того, как в январе была принята резолюция, нарушающая суверенитет грузинского народа, в которой 1 120 000 граждан Грузии не были признаны людьми и было нарушено их избирательное право, конечно, было принято соответствующее решение. Я довёл эту информацию до президента ПАСЕ. Делегация Грузии в ПАСЕ не сформирована, поэтому вопрос признания или непризнания её полномочий не может обсуждаться», — заявил Шалва Папуашвили.





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