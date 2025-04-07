

Зурабишвили призвала ЕС не допустить диктатуры в Грузии

07.04.2025 13:04





Саломе Зурабишвили приняла участие в «Митинге за демократию» — мероприятии партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение». Выступление пятого президента Грузии было встречено собравшимися бурными аплодисментами.



В своём выступлении Зурабишвили акцентировала внимание на том, что Грузия сегодня, как и в 2008 году, «является испытательным полигоном, где Россия в данный момент испытывает свои избирательные манипуляции и с помощью местного олигарха пытается полностью узурпировать власть». Она обратилась к Европейскому союзу с призывом не допустить, чтобы страна-кандидат превратилась в образец тоталитарной диктатуры.



«Россия сегодня ищет новую стратегию, некоторые элементы которой вы уже видите — меньшие затраты, меньшее количество прямых атак. <...> Грузия стала местом, где Россия осуществила наиболее изощрённые избирательные манипуляции, где при помощи своих марионеток — олигархов — ей удалось почти полностью узурпировать государственную власть. Где ей удалось распространить свою пропаганду (возможно, в одной из стран, которая лучше других знала Россию и испытала это на себе). И несмотря ни на что, пропаганда в той или иной мере сработала. Это новая гибридная стратегия России. Стратегия, которая должна заменить более затратную военную. И я пришла, чтобы предупредить: эта гибридная стратегия угрожает всем. Мы переживаем это сегодня как трагедию Грузии», — заявила она.



Зурабишвили также упомянула непрерывные протесты в Грузии, начавшиеся 28 ноября. По её словам, их участники не покидают улицы в борьбе за спасение страны так же, как украинцы не покидают окопы до окончания войны с Россией.



Из Франции Саломе Зурабишвили напомнила странам-членам ЕС, что откат демократии и движение к тоталитаризму в Грузии — это проблема не только для самой Грузии, но и для всех демократий. По её словам, если Россия применит в других странах те же инструменты гибридной войны, которые она успешно опробовала в Грузии, масштабы проблем только возрастут.



«Потеря Грузии (чего не случится и не может случиться) не будет незначительной. Это Чёрное море, это Кавказ, это судьба европейской Армении, это путь в Центральную Азию. Это регион, который особенно вас интересует. Но прежде всего, это вызов для Европейского союза. ЕС не должен допустить, чтобы страна, которой он год назад предоставил статус кандидата, за один год стала моделью тоталитарной диктатуры. ЕС должен быть оснащён средствами для принятия решений, иметь последовательную политику и возможность заявить об этом — чтобы решения не зависели от одной-двух стран, которые уже движутся по пути тоталитаризма. На этом пути мы должны защитить демократию — защитить её везде», — сказала Саломе Зурабишвили.



По информации СМИ, лидер «Возрождения», экс-премьер Франции Габриэль Атталь провёл параллель между Саломе Зурабишвили и лидером французских ультраправых Марин Ле Пен, на минувшей неделе осуждённой за растрату и лишённой права занимать государственные должности. Ле Пен ранее сравнила себя с Алексеем Навальным, умершим в тюрьме в 2024 году.



«Марин Ле Пен осмеливается сравнивать себя с Алексеем Навальным — российским оппозиционером Владимира Путина, убитым режимом.



В то время как связи её [Ле Пен] партии с Кремлём подтверждены, а избранные представители этой партии не поддержали Навального в Европейском парламенте.



Госпожа Ле Пен, вы — не Алексей Навальный. Вы — одна из фигур на шахматной доске его палача. У вас нет ни его мужества, ни его идеалов.



Мы знаем, как выглядит сопротивление угнетению. У него не лицо Марин Ле Пен. У него лицо Саломе Зурабишвили», — сказал Габриэль Атталь.



Эммануэль Макрон в мероприятии не участвовал — он посещает с визитом Египет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





