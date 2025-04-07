

Нацвлишвили: Если «Грузинская мечта» решит покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы

07.04.2025 14:12





Если «Грузинская мечта» решит покинуть Парламентскую ассамблею вместо того, чтобы выполнить обязательства, взятые перед грузинским народом и международным сообществом, она напрямую встанет на тот путь, который прошла Россия, - об этом заявила член «Лело - Сильная Грузия» Анна Нацвлишвили.



По ее словам, даже если «Грузинская мечта» в конечном итоге встанет на путь России, это будет временно, потому что грузинский народ не потерпит, чтобы страной правил российский оккупационный режим в лице «Грузинской мечты».



«Мы хорошо помним, что Парламентская ассамблея Совета Европы дала рекомендацию, что «Грузинская мечта» должна освободить политических заключенных. Также в апреле назначить дату проведения в стране парламентских выборов, поскольку у выборов 26 октября нет легитимации и соответственно, признания ни внутри страны, ни за ее пределами. Если «Грузинская мечта» решит покинуть Парламентскую ассамблею вместо того, чтобы выполнить обязательства перед грузинским народом и международным сообществом, она напрямую встанет на тот путь, который прошла Россия. Это еще раз подтвердит, что «Грузинская мечта» действует не исходя из интересов грузинского народа, а по указанию России. Поэтому этот тест, который она должна пройти через несколько часов, еще раз станет тестом того, служит ли «Грузинская мечта» интересам грузинского народа. А также, будет ли она решать вопрос проведения честных выборов и освобождения политических заключенных или полностью последует пути путинской России, которая в свое время именно после массовых нарушений прав человека и отхода от демократического пути покинула Совет Европы, усилив этим авторитаризм. Даже если «Грузинская мечта» в конечном итоге встанет на путь России, это будет временно, потому что грузинский народ не потерпит, чтобы страной правил российский оккупационный режим в лице «Грузинской мечты»», - заявила Анна Нацвлишвили.





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