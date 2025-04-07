|
|
|
Павленишвили: «Единое национальное движение» не собирается участвовать в выборах в органы местного самоуправления
07.04.2025 14:13
«Участие в каком-либо избирательном процессе не имеет смысла и не будет иметь», — заявил член партии «Единое национальное движение» Ираклий Павленишвили.
Павленишвили отметил, что «Единое национальное движение» не собирается участвовать в выборах в органы местного самоуправления.
«Грузия больше не является официальной избирательной демократией. В последнее время были приняты такие законы, которые, в том числе, запрещают в стране даже институт наблюдателей. Поэтому участие в любом избирательном процессе не имеет смысла и не будет иметь. Эти люди планируют ликвидировать все настоящие оппозиционные политические партии и оставить только системную оппозицию. Поэтому я не думаю, что этот вопрос актуален. И так всем известно, между какими политическими группами нет чёткого ответа на эту тему», — заявил Ираклий Павленишвили.
Также, по его словам, кроме уличного протеста, другого выхода больше не остаётся.
«Что касается оппозиции в целом — мы должны смотреть правде в глаза: в стране больше не существует даже какого-либо полу-демократического процесса, который ранее хоть как-то сохранялся. Сейчас уже и этой реальности больше нет. В стране ликвидируют политические партии, закрывают независимые СМИ, полностью уничтожают неправительственные организации. В такой ситуации не может идти речь о каких-либо планах, кроме уличного сопротивления и национального противостояния. Когда в стране закон больше не действует, когда больше не существует правосудия, потому что конституцию в первую очередь нарушает т.н власть — конечно, кроме уличного протеста другого выхода нет», — заявил Ираклий Павленишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна