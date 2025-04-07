

Спикер — о гранте Великобритании для НПО: это — коррупционный грант, заранее знаем, кому он достанется

07.04.2025 14:14





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили имеет «большие подозрения» по поводу того, что объявленный МИД Великобритании грант — «коррупционный грант», представленный как бесплатный конкурс для НПО, в частности, для таких, как ISFED: «Мы все очень хорошо знаем, кому будут предоставлены эти деньги», — отметил он.



Папуашвили уверен, что этот грант «служит точно тем же целям, что и прежнее американское финансирование, которое было разоблачено новой администрацией США, которая выяснила, что были средства, которые потрачены на беспорядки в других странах, на смену правительства, на их дестабилизацию».



По словам спикера парламента, это — попытки «заполнить определенный вакуум», «заменить американские фонды».



«То, что раньше делали правой рукой американские фонды, теперь левой рукой будут делать британские или другие европейские фонды. У меня большие подозрения, что это — коррупционный грант. Объявлено, что, похоже, это свободное соревнование, здесь нет глупцов и все хорошо Мы знаем, кому в итоге отдадут эти деньги. Подозреваю, что уже заранее известно, что эти средства должны быть переданы ISFED и подобным организациям-миллионерам.



Это лицемерие и коррупция, когда заранее известен результат тогда, когда объявляется какой-то открытый конкурс. Этим они хотят обмануть грузинское общество, в том числе британское, когда у них есть предварительно известный результат, и рассказывают своим налогоплательщикам, как будто здесь проводятся конкурсы <…>. То, что эта «клоунада» ставится так бесстыдно, также демонстрирует, что хорошего итога от такой работы никогда не будет», — заявил Шалва Папуашвили.



Добавим, Великобритания объявила конкурс грантов в связи с выборами в органы местного самоуправления Грузии, запланированными на октябрь 2025 года.



В частности, сообщается, что FCDO (Foreign, Commonwealth and Development Office, Офис иностранных дел, по делам содружества и развития — ред.) объявляет конкурс для грузинских некоммерческих организаций до 25 апреля 2025 года, чтобы поддержать эффективное проведение выборов в органы местного самоуправления Грузии.



Источник: СОВА

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