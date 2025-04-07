

Папуашвили: Покровительствующие Саакашвили политгруппы в ПАСЕ используют его как оружие против народа Грузии

07.04.2025 14:15





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал сессию ПАСЕ, отметив, что покровительствующие Михаилу Саакашвили, третьему президенту, политические группы Парламентской Ассамблеи Совета Европы долгое время используют его как оружие против грузинского народа.



По словам Папуашвили, после того, как они признали Михаила Саакашвили политзаключенным и потребовали его освобождения, ни одно решение или резолюция не вызывают удивления.



Он ссылается на то, что в 2022 году при участии этих групп ПАСЕ в своей резолюции «объявила Саакашвили, создателя коррумпированной системы пыток людей и бизнес-рэкета, политическим заключенным и потребовала его освобождения».



«Мы также напоминаем вам, что в январе этого года, после принятия ПАСЕ резолюции, нарушающей суверенитет грузинского народа, все члены делегации парламента Грузии покинули делегацию. На сегодняшний день у парламента Грузии нет делегации в ПАСЕ. Поэтому, конечно, вопрос о признании полномочий делегации обсуждаться не будет», — пишет председатель парламента Грузии.



Вместе с этим он раскрывает содержание письма, которое он написал 5 февраля этого года председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу.



«Я также хотел бы внести некоторые уточнения относительно упразднения парламентской делегации. ПАСЕ в своей последней резолюции от 29 (2585 (2025) января 2025 года выдвинула условия для признания полномочий грузинской делегации. Поступив таким образом, ПАСЕ нарушила суверенное право грузинского народа избирать свое собственное правительство, поскольку в качестве предварительного условия для признания делегации в ПАСЕ она установила проведение перевыборов в Грузии.



Попытка ПАСЕ отказаться признать выбор грузинского народа противоречит не только суверенитету Грузии и фундаментальным ценностям и принципам самого Совета Европы, но и служит прецедентом того, как политически мотивированное решение может игнорировать текущую реальность и тем самым усугублять политическую поляризацию.



Попытки отдельных политических групп использовать ПАСЕ в качестве орудия достижения своих партикуляристских интересов создают опасный прецедент, который может подорвать ценности и принципы самого Совета Европы. Подобные действия дают предвзятым политическим группам возможность политического реванша, что противоречит основам демократии, таким как народный суверенитет, и принципам Совета Европы, таким как защита прав и свобод человека.



Само собой разумеется, что такие решения нарушают, прежде всего, принцип инклюзивности и наносят ущерб самой ПАСЕ.



Последней подобной попыткой ПАСЕ подорвать суверенитет Грузии стала резолюция 2022 года от 13 октября 2463 (2022), объявляющая бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «политическим заключенным» и призывающая к его освобождению из-под законного ареста.



Несмотря на роспуск <грузинской> делегации ПАСЕ, Грузия остается приверженной фундаментальным ценностям и принципам Совета Европы, которые включают уважение выбора народа, правление большинства, защиту прав меньшинств и верховенство закона», — заключил Шалва Папуашвили.



Напомним, «Грузинская мечта» прекратила работу в ПАСЕ. Об этом заявила депутат Тея Цулукиани после принятия ПАСЕ резолюции по Грузии. Она отметила, что ряд пунктов в документе оказался неприемлем для партии Иванишвили, более того — в команде считают их «несправедливыми и необоснованными».



Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по Грузии с призывом провести новые парламентские выборы в ближайшие месяцы и освободить политзаключенных до апреля 2025 год; из 134 депутатов 114 проголосовали «ЗА», 13 — против, а 7 воздержались.





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