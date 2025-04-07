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Вопрос Грузии — снова в повестке дня ПАСЕ. Ожидается жесткая резолюция
07.04.2025 14:15
Сегодня в Париже продут дебаты по Грузии в рамках сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Ожидается, что будет принята резолюция о мерах, которые должны быть применены против «Грузинской мечты» в связи с принятием ею новых репрессивных законов.
Полномочия грузинской делегации в ПАСЕ уже являются только частично признанными. 29 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации, однако с тем условием, что до апреля в стране будут назначены новые парламентские выборы и освобождены политические заключенные. В ответ грузинская делегация приостановила работу в Парламентской Ассамблее Совета Европы, но осталась членом СЕ.
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