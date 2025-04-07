

Вырубка самшита вне питомников запрещена в Грузии перед Вербным воскресеньем

07.04.2025 14:17





Министерство охраны окружающей среды предупреждает, что ужесточило контроль за вырубкой колхидского самшита перед Вербным воскресеньем.



Размер штрафов за вырубку самшита составляет от 500 до 2 тысяч лари. В случае, если ущерб окружающей среде превысит тысячу лари, дело квалифицируется как уголовное. Заготовка самшита разрешена только специальным питомникам при наличии сертификата.



Вход Господень в Иерусалим или Вербное Воскресенье в этом году отмечают 13 апреля. В этот день в церквях Грузии освящают ветки вербы, а также самшита. Колхидский самшит (Buxus colchica) занесен в Красную книгу. В течение нескольких лет этому виду в Грузии грозило вымирание из-за распространения самшитовой огневки и патогенного грибка.



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