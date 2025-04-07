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В парламенте объявили реорганизацию
07.04.2025 14:18
В парламенте Грузии, легитимность которого не признают пятый президент, оппозиция и часть общественности, объявили о реорганизации.
Соответствующий указ подписал спикер законодательного органа Шалва Папуашвили 3 апреля, передает агентство «Интерпрессньюс».
Реорганизация затронет 11 структурных подразделений аппарата парламента, включая бюджетный офис и департамент по связям с общественностью.
Одним из первых законов, принятых «Грузинской мечтой» в парламенте XI созыва, стали изменения в закон о государственной службе, которые упростили процесс проведения реорганизации. Госструктуры используют этот закон для увольнения критически настроенных сотрудников, в том числе тех, кто выступал против решения властей приостановить евроинтеграцию до 2028 года.
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