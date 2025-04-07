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Председателем ВС Аджарии утвержден Сулхан Тамазашвили


07.04.2025   15:50


Верховный совет Аджарии утвердил правительство автономной республики 12 голосами — информацию распространил Высший совет Аджарии.

На внеочередном пленарном заседании, которое вел председатель законодательного органа Давид Габаидзе, единовременно были поставлены на голосование кандидатура нового председателя правительства автономной республики Сулхана Тамазашвили и предложенные им кандидаты на посты министров.

«На заседании внимание было уделено инвестиционным проектам, а также важным мероприятиям, запланированным в сферах здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, туризма и сельского хозяйства.

Перед голосованием кандидаты ответили на вопросы законодателей, выслушали их мнения и предложения.

Новый председатель правительства Сулхан Тамазашвили поблагодарил председателя Верховного совета Давида Габаидзе и членов законодательного органа за оказанное доверие и отметил, что благодаря активному сотрудничеству удастся сделать много полезного для страны и региона.

До пленарного заседания в законодательном органе прошли комитетские слушания, заседания бюро и фракции «Грузинской мечты», где кандидат на пост председателя правительства вместе с неизменным составом кабинета министров представил правительственную программу, план действий и видение будущего», — говорится в информации, распространённой Верховным советом Аджарской автономной республики.

Также сообщается, что внеочередное пленарное заседание проходило в закрытом режиме.


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