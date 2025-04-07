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Депутат от Швеции на сессии ПАСЕ: ситуация в Грузии ухудшилась, путь вперед — перевыборы
07.04.2025 16:30
Шведская депутат Бориана Оберг заявила в ПАСЕ, что ситуация в Грузии ухудшилась. Она указала, что вот уже 130 дней в стране продолжаются протесты в центре Тбилиси против «Грузинской мечты», «несмотря на невиданный путь насилия и репрессий».
Оберг подчеркнула, что «сотни журналистов и протестующих» были избиты, но при этом никто из полицейских не был привлечен к ответственности, что «не оставляет сомнений в том, кто стоит за насилием».
Депутат также заявила, что недавние поправки к Избирательному кодексу Грузии серьезно ограничивают возможность наблюдения НПО и независимых представителей гражданского общества за выборами.
«Конгресс местных и региональных властей Совета Европы ясно дал понять, что выборы в органы местного самоуправления, запланированные на осень этого года, не могут быть проведены до тех пор, пока не разрешится нынешний кризис.
Как заявила наша Ассамблея в январе, путь вперед — это новые, честные выборы. Это должно сопровождаться прекращением репрессий и освобождением политических заключенных», — заявила депутат от Швеции.
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