

Папуашвили принимает участие в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза

07.04.2025 16:32





Председатель Парламента «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили вместе с грузинской парламентской делегацией принимает участие в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в Ташкенте, столице Узбекистана. В ходе визита Папуашвили выступил с речью в Ассамблее и провел двусторонние встречи с коллегами, в том числе со спикером Кнессета Государства Израиль Амиром Охана, спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, а также с председателем Палаты представителей Королевства Бельгия Петером де Рувом и председателем Сената Венсаном Блонделем.



Выступление Папуашвили на Ассамблее Межпарламентского Союза



На Ассамблее, главной темой которой была «Парламентская деятельность в интересах социального развития и справедливости», Шалва Папуашвили подчеркнул роль парламента в «построении инклюзивных и прогрессивных обществ».



Согласно пресс-релизу парламента «Грузинской мечты», Папуашвили отметил, что, несмотря на многочисленные вызовы, с которыми сталкивается мир, властям Грузии удалось сохранить мир и стабильность в стране. «Мы считаем, что экономический рост является инструментом как сокращения бедности, так и социального обеспечения, а также достижения национальной безопасности и регионального мира», — сказал он.



Шалва Папуашвили также рассказал о предпринимаемых шагах в сфере социального развития, которые «направлены на обеспечение благосостояния граждан». Он заявил, что «семья занимает ведущее положение в обществе, и поэтому поддержка семьи является центральным элементом повестки дня социального развития».



Шалва Папуашвили рассказал об основных направлениях, которые «должны стать частью нового глобального социального соглашения». По его словам, новый социальный договор должен отвечать вызовам современного мира и включать в себя следующие важные направления: содействие локальному и глобальному миру; Демократическое управление, подотчетность и прозрачность; Экономический рост, который будет ориентирован не только на ВВП, но и на сокращение неравенства и благополучие граждан; Обеспечение устойчивой окружающей среды, переход к зеленой экономике, которая защитит страны и планету; Изучение и учитывание этических вопросов использования технологий.



Согласно пресс-релизу, «он также сосредоточился на обеспечении равенства и создании законодательства, направленного на борьбу с дискриминацией, включая Закон Грузии «О ликвидации всех форм дискриминации», Концепцию равенства между женщинами и мужчинами и Концепцию расширения экономических прав и возможностей женщин».



Примечательно, что 1 апреля парламент «Грузинской мечты» исключил термины «гендер» и «гендерное равенство» из всех грузинских законов. В апреле прошлого года парламент оперативно отменил обязательные гендерные квоты, заменив положение Избирательного кодекса Грузии, согласно которому по крайней мере один из четырех человек в партийном списке должен быть женщиной.



Встреча со спикером израильского Кнессета



В рамках визита Шалва Папуашвили встретился со спикером Кнессета — парламента Государства Израиль — Амиром Охана. Согласно парламентскому пресс-релизу, стороны подчеркнули «совпадение ценностей и интересов правительств Грузии и Израиля, а также вопросы сотрудничества с новой администрацией США».



На встрече обсуждалась текущая ситуация и текущие события в Израиле и регионе Ближнего Востока, а также в Украине. В пресс-релизе отмечается, что «парламентское сотрудничество развивается позитивно». Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению связей между законодательными органами, в том числе путем обмена делегациями на различных уровнях парламентского сотрудничества.



После встречи Папуашвили написал в социальных сетях, что на встрече подчеркивались «дружеские связи» между двумя странами. «Мы выразили готовность к дальнейшему углублению наших парламентских связей, а также к развитию двусторонних отношений между нашими странами. Мы обсудили текущую политическую ситуацию в наших странах и региональную безопасность», — написал Папуашвили.





Встреча со спикером Великого Национального Собрания Турции



Папуашвили также встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Стороны отметили, что «Грузию и Турцию связывают многолетнее плодотворное сотрудничество и дружба между народами».



Согласно парламентскому пресс-релизу, на встрече обсуждалось дальнейшее развитие парламентских связей и было достигнуто соглашение о том, что «в ближайшем будущем будет создан трехсторонний формат сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан на уровне председателей».



Стороны обсудили текущие события в регионе и мире, в том числе мирные инициативы по прекращению войны в Украине, связанные с новой администрацией президента США. Стороны также договорились об углублении стратегического партнерства между Грузией и Турцией.



Встреча со спикерами двухпалатного парламента Королевства Бельгия



В ходе визита Папуашвили встретился с председателем Палаты представителей Королевства Бельгия Петером де Руверсом и председателем Сената Венсаном Блонделем.



Согласно парламентскому пресс-релизу, стороны обсудили «дружеские связи между двумя странами, основанные на общих европейских ценностях». В ходе беседы также были затронуты вопросы региональной безопасности, а также европейской и евроатлантической интеграции Грузии. По словам Шалвы Папуашвили, «будет продолжено выполнение обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, и дальнейшее сближение Грузии с Евросоюзом», в котором он подчеркнул важность передачи опыта Бельгии.



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