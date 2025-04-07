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Ни одна американская компания не участвовала в тендере по строительству порта Анаклия - Папуашвили


07.04.2025   16:35


Ни одна американская компания не участвовала в тендере, - написал об этом в социальных сетях спикер парламента Шалва Папуашвили.

«Строительство глубоководного порта Анаклия является вопросом национальных интересов Грузии. Открытый международный тендер на этот проект был проведен год назад. Ни одна американская компания не участвовала в тендере.

Если бы правительство Демократической партии сенатора Шейхин во время предыдущей администрации не тратило деньги американских налогоплательщиков на организацию революций в Грузии, а сосредоточилось бы на продвижении подобных проектов, возможно, американский инвестор заинтересовался бы портом Анаклия», — пишет Шалва Папуашвили.


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