|
|
|
Для получения иностранного гранта потребуется согласие правительства или уполномоченного им лица - законопроект
07.04.2025 16:54
Для получения иностранного гранта потребуется одобрение правительства или уполномоченного лица, назначенного правительством. Получения гранта, выданного без согласия, будет запрещено и повлечет за собой ответственность. Соответствующие поправки внесены в закон «О грантах», который был инициирован на сегодняшнем заседании Бюро. С учетом изменений будет установлен десятидневный срок для выражения правительством согласия на выдачу гранта.
Обжалование решения правительства не остановит его действия.
Согласно законопроекту, Антикоррупционное бюро будет контролировать выдачу и получение запрещенных грантов.
Принятие запрещенного гранта повлечет за собой штраф на получателя гранта в размере, вдвое превышающем сумму соответствующего гранта.
Кроме того, инициатива устанавливает и исключения. Согласно проекту, правило обязательного утверждения правительством не распространяется на гранты, выдаваемые международными спортивными ассоциациями, федерациями и комитетами, индивидуальные стипендии, выдаваемые для получения среднего и высшего образования и научной работы за пределами Грузии, а также на гранты, получаемые международными организациями, действующими в Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна