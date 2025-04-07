

Для получения иностранного гранта потребуется согласие правительства или уполномоченного им лица - законопроект

07.04.2025 16:54





Для получения иностранного гранта потребуется одобрение правительства или уполномоченного лица, назначенного правительством. Получения гранта, выданного без согласия, будет запрещено и повлечет за собой ответственность. Соответствующие поправки внесены в закон «О грантах», который был инициирован на сегодняшнем заседании Бюро. С учетом изменений будет установлен десятидневный срок для выражения правительством согласия на выдачу гранта.



Обжалование решения правительства не остановит его действия.



Согласно законопроекту, Антикоррупционное бюро будет контролировать выдачу и получение запрещенных грантов.



Принятие запрещенного гранта повлечет за собой штраф на получателя гранта в размере, вдвое превышающем сумму соответствующего гранта.



Кроме того, инициатива устанавливает и исключения. Согласно проекту, правило обязательного утверждения правительством не распространяется на гранты, выдаваемые международными спортивными ассоциациями, федерациями и комитетами, индивидуальные стипендии, выдаваемые для получения среднего и высшего образования и научной работы за пределами Грузии, а также на гранты, получаемые международными организациями, действующими в Грузии.





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