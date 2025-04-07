|
|
|
В Закон «О политических объединениях граждан» вносятся поправки
07.04.2025 16:56
В Закон «О политических объединениях граждан» вносятся поправки, согласно которым политические партии и отдельные лица, заявляющие о своих предвыборных целях, больше не смогут организовывать лекции, семинары и другие подобные публичные мероприятия при поддержке иностранных организаций.
Соответствующие изменения были инициированы на сегодняшнем заседании Бюро.
Согласно проекту, международные организации больше не смогут организовывать лекции, семинары и другие публичные мероприятия для политических партий.
Действующим законодательством политическим партиям запрещается принимать пожертвования от лиц, не имеющих гражданства Грузии, юридических лиц, зарегистрированных в Грузии или за ее пределами, а также иных объединений лиц, за исключением организации лекций, семинаров или аналогичных публичных мероприятий на безвозмездной основе.
Согласно действующему законодательству, ограничения, предусмотренные законом, не распространяются на международные организации и юридические лица, целью которых является институциональное развитие партий, не связанное с поддержкой или воздержанием от поддержки какой-либо политической силы. Инициатором изменений является фракция «Грузинская мечта».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна