

В Закон «О политических объединениях граждан» вносятся поправки

07.04.2025 16:56





В Закон «О политических объединениях граждан» вносятся поправки, согласно которым политические партии и отдельные лица, заявляющие о своих предвыборных целях, больше не смогут организовывать лекции, семинары и другие подобные публичные мероприятия при поддержке иностранных организаций.



Соответствующие изменения были инициированы на сегодняшнем заседании Бюро.



Согласно проекту, международные организации больше не смогут организовывать лекции, семинары и другие публичные мероприятия для политических партий.



Действующим законодательством политическим партиям запрещается принимать пожертвования от лиц, не имеющих гражданства Грузии, юридических лиц, зарегистрированных в Грузии или за ее пределами, а также иных объединений лиц, за исключением организации лекций, семинаров или аналогичных публичных мероприятий на безвозмездной основе.



Согласно действующему законодательству, ограничения, предусмотренные законом, не распространяются на международные организации и юридические лица, целью которых является институциональное развитие партий, не связанное с поддержкой или воздержанием от поддержки какой-либо политической силы. Инициатором изменений является фракция «Грузинская мечта».





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