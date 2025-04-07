

Гомелаури представил сотрудникам нового начальника Тбилисского департамента полиции Лашу Гогниашвили

07.04.2025 17:33





По информации МВД Грузии, вице-премьер, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури вместе с первым заместителем министра Шалвой Бедоидзе представили сотрудникам нового начальника Тбилисского департамента полиции, полковника полиции Лашу Гогниашвили.



Лаша Гогниашвили сменил на посту начальника тбилисской полиции Сулхана Тамазашвили, который сегодня был официально утвержден на пост председателя Верховного совета Аджарии.



Кроме того, по данным МВД, Лаша Гогниашвили ранее занимал должность директора гурийской полиции.



«Имеет многолетний опыт работы на руководящих должностях в системе МВД. Министр внутренних дел обсудил с сотрудниками приоритетные направления деятельности ведомства и дал им соответствующие поручения по организации работы. Особое внимание на совещании было уделено вопросам борьбы с преступностью и профилактической работы полиции. На рабочем совещании обсуждались также реализованные и реализуемые инфраструктурные проекты, направленные на улучшение условий труда сотрудников полиции. Министр внутренних дел поблагодарил сотрудников ведомства за эффективную работу», — говорится в информации МВД.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





