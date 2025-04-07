

Партия молока «Соплис Нобати», в которой был обнаружен афлатоксин М1, полностью изъята из торговых сетей - НАП

07.04.2025 18:43





В заявлении Национального агентства продовольствия говорится, что конкретная партия молока «Соплис Нобати», в которой был обнаружен афлатоксин М1, полностью изъята из торговых сетей.



«Национальное агентство продовольствия разъясняет, что в интересах общественности конкретная партия молока («Соплис Нобати»), в которой был обнаружен афлатоксин М1, была полностью изъята из торговых сетей. Процесс отзыва продукции контролируется инспекционными группами агентства по всей стране. Компания «Вимм Билль Данн Грузия» активно сотрудничает с агентством и, как только было обнаружено нарушение, сразу же начала отзывать продукцию с рынка. В настоящее время продукция ООО «Соплис Нобати», представленная в торговых сетях (молоко, сметана, творог и т.д.), полностью соответствует нормам безопасности.



Национальное агентство продовольствия регулярно проверяет предприятия по переработке молока не менее 4 раз в год. В прошлом году агентство провело около 1500 проверок предприятий по производству молока и отобрало 1031 образец, в том числе «Вимм Билль Данн Грузия», где проверка проводилась 15 раз (инспекция, документальная проверка, тестирование образцов по различным показателям, включая афлатоксин), и никаких нарушений не выявлено».



Национальное агентство продовольствия продолжает контролировать предприятия по производству молока и проводить лабораторные исследования, результаты которых периодически сообщаются общественности.



Национальное агентство продовольствия проводит проверку молока на содержание афлатоксина в соответствии с правилами ЕС с 2022 года», — говорится в заявлении Национального агентства продовольствия.







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