

Папуашвили называет британский грант к выборам политическим вмешательством

07.04.2025 19:17





Председатель парламента «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили заявил, что власти Великобритании пытаются вмешаться во внутренние дела Грузии, организовав новый грантовый конкурс, посвященный выборам. В новом обвинении в адрес Запада Папуашвили заявил журналистам 6 апреля, что инициатива британского Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития «служит тем же целям, которым ранее служило американское финансирование», которое, по его словам, «использовалось для вмешательства в дела других стран, смены власти и дестабилизации».



Комментарию Папуашвили предшествовало заявление Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании об объявлении грантового конкурса для грузинских некоммерческих организаций в преддверии местных выборов 2025 года. Программа предоставляет гранты в размере до 100 000 фунтов стерлингов на проекты, которые поддерживают свободные и справедливые выборы посредством кампаний по просвещению избирателей, расширения участия недостаточно представленных групп, а также местного и международного наблюдения за выборами.



Посольство Великобритании в Тбилиси, на сайте которого опубликовано объявление о гранте, отметило, что его цель — поддержать проведение в Грузии выборов на высоком уровне, на которых все слои населения Грузии смогут выразить свое мнение.



Папуашвили заявил, что грант является частью более масштабных усилий, направленных на заполнение пустоты, образовавшейся в результате прекращения американского финансирования. Он заявил, что иностранные доноры используют европейскую поддержку для влияния на внутреннюю политику Грузии.



«Новая американская администрация разоблачила эту пагубную практику и вмешательство во внутренние дела других стран и прекратила это финансирование», — заявил Папуашвили, — «Но когда образуется вакуум, другие силы всегда пытаются его заполнить. И сейчас предпринимается попытка заполнить определенный вакуум, заменить американские фонды, и то, что они раньше делали с правой рукой американских фондов, теперь они делают с левой рукой британских или других европейских фондов».



Папуашвили также заявил, что «это коррупционный грант», добавив, что средства заранее предназначены для неправительственных организаций.



«У меня сильные подозрения, что это коррупционный грант», — сказал Папуашвили, — «Мы все прекрасно знаем, кто в итоге получит эти деньги. Подозреваю, что заранее известно, что эти средства будут переданы ISFED и аналогичным организациям-миллионерам».



«Так вот, это тоже лицемерие и коррупция, когда результат известен заранее и как будто объявляется открытый конкурс. Так они хотят обмануть грузинскую общественность, в том числе и британскую», — заявил Папуашвили.



Лидер партии «Гахария за Грузию» Теона Акубардия заявила, что у «Грузинской мечты» есть еще одна причина выступить против гранта. «Это ведь не вопрос грантов к выборам?», — заявила Акубардия в интервью «Палитра Ньюс», — «Это связано со страхом режима Иванишвили перед британскими санкциями», — сказал он, добавив, что Великобритания взяла на себя ведущую роль в санкциях против грузинских чиновников.



«Вы помните, что санкции пошли из Великобритании, а затем последовали американские санкции. Они боятся этих санкций больше, чем американских санкций», — сказал Акубардия.



Обвинениям Папуашвили предшествовало введение Соединенным Королевством санкций против двух высокопоставленных грузинских судей — Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе. Великобритания указала на их причастность к серьезной коррупции, направленной на оказание влияния на назначение судей и принятие решений в пользу правящей партии.





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