

Греция вернула на родину 25 граждан Грузии специальным чартерным рейсом

07.04.2025 21:36





Совместная европейская операция по возвращению граждан Грузии в страну их происхождения состоялась в четверг, 3 апреля, специальным чартерным рейсом из аэропорта «Эл. Венизелос», как сообщила греческая полиция.



Как отмечается в соответствующем сообщении, «Кипр также принял участие в операции по возвращению иностранцев, которая была организована Грецией посредством греческой полиции при финансовой поддержке и координации Европейского агентства пограничной и береговой охраны ФРОНТЕКС».



В частности, было возвращено в общей сложности 25 граждан Грузии, в ходе операции принимали участие полицейское сопровождение, врач, представители греческого омбудсмена, а также представитель, наблюдатель, переводчик и полицейское сопровождение от FRONTE





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