Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Греция вернула на родину 25 граждан Грузии специальным чартерным рейсом


07.04.2025   21:36


Совместная европейская операция по возвращению граждан Грузии в страну их происхождения состоялась в четверг, 3 апреля, специальным чартерным рейсом из аэропорта «Эл. Венизелос», как сообщила греческая полиция.

Как отмечается в соответствующем сообщении, «Кипр также принял участие в операции по возвращению иностранцев, которая была организована Грецией посредством греческой полиции при финансовой поддержке и координации Европейского агентства пограничной и береговой охраны ФРОНТЕКС».

В частности, было возвращено в общей сложности 25 граждан Грузии, в ходе операции принимали участие полицейское сопровождение, врач, представители греческого омбудсмена, а также представитель, наблюдатель, переводчик и полицейское сопровождение от FRONTE


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна