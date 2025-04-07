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Греция вернула на родину 25 граждан Грузии специальным чартерным рейсом
07.04.2025 21:36
Совместная европейская операция по возвращению граждан Грузии в страну их происхождения состоялась в четверг, 3 апреля, специальным чартерным рейсом из аэропорта «Эл. Венизелос», как сообщила греческая полиция.
Как отмечается в соответствующем сообщении, «Кипр также принял участие в операции по возвращению иностранцев, которая была организована Грецией посредством греческой полиции при финансовой поддержке и координации Европейского агентства пограничной и береговой охраны ФРОНТЕКС».
В частности, было возвращено в общей сложности 25 граждан Грузии, в ходе операции принимали участие полицейское сопровождение, врач, представители греческого омбудсмена, а также представитель, наблюдатель, переводчик и полицейское сопровождение от FRONTE
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