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Минрегиона будет отдельным ведомством
07.04.2025 22:46
Инициатива правительства, предусматривающая реорганизацию Министерства регионального развития и инфраструктуры и формирование двух ведомств, инициирована в парламенте.
Согласно планируемым структурным изменениям в исполнительной власти, будут созданы Министерство регионального развития и Министерство инфраструктуры. Функции и полномочия Министерства регионального развития и инфраструктуры в направлении регионального развития будут переданы Министерству регионального развития, а по направлению инфраструктуры — Министерству инфраструктуры.
Как известно, Министерство инфраструктуры будет возглавлять министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. Что касается Министерства регионального развития, то на должность руководителя этого ведомства премьер-министр Ираклий Кобахидзе первоначально выдвинул кандидатуру главы СГБ Грузии Григола Лилуашвили, однако спустя два дня изменил решение и выдвинул на должность министра заместителя мэра Тбилиси Кахабера Гуледани.
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