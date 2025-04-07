

Минрегиона будет отдельным ведомством

07.04.2025 22:46





Инициатива правительства, предусматривающая реорганизацию Министерства регионального развития и инфраструктуры и формирование двух ведомств, инициирована в парламенте.



Согласно планируемым структурным изменениям в исполнительной власти, будут созданы Министерство регионального развития и Министерство инфраструктуры. Функции и полномочия Министерства регионального развития и инфраструктуры в направлении регионального развития будут переданы Министерству регионального развития, а по направлению инфраструктуры — Министерству инфраструктуры.



Как известно, Министерство инфраструктуры будет возглавлять министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. Что касается Министерства регионального развития, то на должность руководителя этого ведомства премьер-министр Ираклий Кобахидзе первоначально выдвинул кандидатуру главы СГБ Грузии Григола Лилуашвили, однако спустя два дня изменил решение и выдвинул на должность министра заместителя мэра Тбилиси Кахабера Гуледани.





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