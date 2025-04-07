

Георгий Гахария: Я привез в Брюссель требования грузинского народа

07.04.2025 22:51





Я привез в Брюссель требования грузинского народа, - пишет лидер «Гахария для Грузии» Георгий Гахария в соцсети X.



По его словам, послание «Гахария для Грузии» в Брюсселе заключалось в том, что место Грузии - в Евросоюзе.



«Сегодня в Брюсселе я донес требования грузинского народа до наших европейских партнеров.



Политзаключенные должны быть освобождены. Должны быть проведены новые выборы. Европейский путь Грузии должен быть восстановлен.



Вместе с прогрессивными лидерами наше послание было ясным - Грузии место в Евросоюзе», - пишет Гахария.





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