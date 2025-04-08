

Гварамия: У экс-премьера Гарибашвили конфискован паспорт, чтобы не покидал Грузию

08.04.2025 09:46





Один из лидеров коалиции «За перемены» Ника Гварамия заявил, что у экс-премьера Грузии и председателя «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили конфискован паспорт, чтобы он не смог выехать за границу.



По словам Гварамия, у Гарибашвили коммуникация с США и что он «даже предоставляет информацию».



«Избиение — это тоже правда, и лишение паспорта — это все правда. Гарибашвили несколько раз пытался бежать из этой страны. И даже если они покажут его завтра (об этом он заявил 7 апреля — ред.), потому что сегодня мы с вами говорим об этом, то это ничего не значит. Этот человек был и избит, ему <раннее> вывихнули плечо, у него отняли паспорт, и он находится под террором», — заявил оппозиционер.



Добавим, оппозиционный телеканал Mtavari Arkhi ранее сообщал, что председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили покинул партию. А в эфире оппозиционного телеканала TV Pirveli заявляли, что экс-премьер Грузии, два раза занимавший эту должность, намерен уйти из политики — якобы Гарибашвили собирается заняться бизнесом.



Тогда СМИ обратили внимание, что председатель «Грузинской мечты» появился на первом заседании парламента XI созыва, после чего в объектив телекамер он не попадал. Вместе с олигархом Бидзиной Иванишвили и премьером Ираклием Кобахидзе свой депутатский мандат позже сложил и Ираклий Гарибашвили.



Напомним, после своей последней отставки с поста премьера в январе 2024 года, Ираклий Гарибашвили занимает пост председателя партии, в которой есть и «почетный» председатель — основатель «Грузинской мечты» и олигарх Бидзина Иванишвили.



Ираклий Гарибашвили — фигурант «чартерного скандала», разгоревшегося осенью 2023 года.



Источник: СОВА

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