

GYLA: Омбудсмен установил нарушение права на доступ к публичной информации Советом юстиции

08.04.2025 11:51





По данным Ассоциации молодых юристов Грузии, в рекомендации, полученной 18 марта 2025 года, Народный защитник установил нарушение права на доступ к публичной информации со стороны Высшего совета юстиции.



Организация пишет, что в своей рекомендации Народный защитник повторил решение Конституционного суда от 2008 года и подчеркнул, что без доступа к информации немыслимы свобода выражения мнений и существование дискуссий, жизненно важных для свободного общества. GYLA отмечает, что в соответствии с прецедентным правом Европейского суда по правам человека ограничение права НПО на доступ к публичной информации также представляет собой вмешательство в их функции «общественного надзора».



«Высший совет юстиции незаконно скрывал публичную информацию в течение последних нескольких лет. 14 декабря 2023 года Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) подала иски против Совета юстиции и Высшей школы юстиции в Тбилисский городской суд за непредоставление запрошенной информации. Судебное разбирательство до сих пор не назначено. Даже после подачи исков GYLA обратилась в Высший совет юстиции с просьбой предоставить публичную информацию, но до сих пор не получила ответа. GYLA обратилась в Офис Народного защитника за помощью в получении публичной информации. Высший совет юстиции также подтвердил Офису, что информация «не была предоставлена», но правовые и фактические обстоятельства, по которым они не будут предоставлять публичную информацию, в письме не разъясняются», — говорится в заявлении.



По данным GYLA, дело в том, что система не чувствует даже малейшей ответственности перед обществом.



«Систематическое сокрытие информации является не просто нарушением закона — это преднамеренное подавление общественной ответственности, что препятствует прозрачности судебной системы и демократическому надзору за ней», — пишет организация.





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