Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

GYLA: Омбудсмен установил нарушение права на доступ к публичной информации Советом юстиции


08.04.2025   11:51


По данным Ассоциации молодых юристов Грузии, в рекомендации, полученной 18 марта 2025 года, Народный защитник установил нарушение права на доступ к публичной информации со стороны Высшего совета юстиции.

Организация пишет, что в своей рекомендации Народный защитник повторил решение Конституционного суда от 2008 года и подчеркнул, что без доступа к информации немыслимы свобода выражения мнений и существование дискуссий, жизненно важных для свободного общества. GYLA отмечает, что в соответствии с прецедентным правом Европейского суда по правам человека ограничение права НПО на доступ к публичной информации также представляет собой вмешательство в их функции «общественного надзора».

«Высший совет юстиции незаконно скрывал публичную информацию в течение последних нескольких лет. 14 декабря 2023 года Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) подала иски против Совета юстиции и Высшей школы юстиции в Тбилисский городской суд за непредоставление запрошенной информации. Судебное разбирательство до сих пор не назначено. Даже после подачи исков GYLA обратилась в Высший совет юстиции с просьбой предоставить публичную информацию, но до сих пор не получила ответа. GYLA обратилась в Офис Народного защитника за помощью в получении публичной информации. Высший совет юстиции также подтвердил Офису, что информация «не была предоставлена», но правовые и фактические обстоятельства, по которым они не будут предоставлять публичную информацию, в письме не разъясняются», — говорится в заявлении.

По данным GYLA, дело в том, что система не чувствует даже малейшей ответственности перед обществом.

«Систематическое сокрытие информации является не просто нарушением закона — это преднамеренное подавление общественной ответственности, что препятствует прозрачности судебной системы и демократическому надзору за ней», — пишет организация.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна