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Двое из трех задержанных на акции говорят о превышении силы и оскорблениях со стороны полиции
08.04.2025 11:55
По данным заявления Народного защитника, представители аппарата посетили трех человек, которые были административно задержаны во время акции протеста, прошедшей в Тбилиси 7 апреля.
По словам омбудсмена, двое из них сообщили о возможном применении чрезмерной силы, словесных оскорблениях и жестоком обращении со стороны полиции.
Офис государственного защитника обратился в Специальную следственную службу с просьбой о дальнейших правовых действиях. Управление также примет соответствующие правовые меры в отношении других нарушений.
«Вы можете предоставить нам информацию о фактах нарушения прав человека, позвонив по номеру горячей линии Офиса Народного защитника - 1481», - заявил Народный защитник.
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