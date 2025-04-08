

Двое из трех задержанных на акции говорят о превышении силы и оскорблениях со стороны полиции

08.04.2025 11:55





По данным заявления Народного защитника, представители аппарата посетили трех человек, которые были административно задержаны во время акции протеста, прошедшей в Тбилиси 7 апреля.



По словам омбудсмена, двое из них сообщили о возможном применении чрезмерной силы, словесных оскорблениях и жестоком обращении со стороны полиции.



Офис государственного защитника обратился в Специальную следственную службу с просьбой о дальнейших правовых действиях. Управление также примет соответствующие правовые меры в отношении других нарушений.



«Вы можете предоставить нам информацию о фактах нарушения прав человека, позвонив по номеру горячей линии Офиса Народного защитника - 1481», - заявил Народный защитник.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





