

Следственная комиссия парламента Грузии обратится в прокуратуру по вопросу неявки Ники Гварамия, Зураба Джапаридзе и Гиви Таргамадзе

08.04.2025 13:22





Следственная комиссия парламента Грузии по изучению деятельности властей «Национального движения» обратится в прокуратуру по вопросу неявки Ники Гварамия, Зураба Джапаридзе и Гиви Таргамадзе.Как заявила на заседании председатель комиссии Тея Цулукиани, соответствующие документы в прокуратуру будут отправлены уже сегодня.



«На заседание в 10:00 был вызван Гварамия, но он явился. О том, что он не явится, он заявил и публично. Хочу пояснить членам комиссии и обществу, что в отношении него официальная процедура по уведомлению прошла в установленном законе порядке. Он сам заявил о том, что ему было досконально известно о том, что сегодня, 8 апреля, в 10:00, он должен был явиться на заседание комиссии.



В случае с господином Гиви по месту его проживания находился фельдъегерь, он лично принял уведомление, а затем также публично заявил, что являться не собирается.



На сегодняшнем заседании, в 11:00, мы также ожидали Зураба-Гирчи Джапаридзе", - заявила Цулукиани.



За решение по передаче указанных дел в прокуратуру члены комиссии проголосовали единогласно.





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