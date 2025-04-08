

Папуашвили: Внесением поправок в Закон „О грантах“ создается система, когда согласие должен получить донор

08.04.2025 13:23





Внесением поправок в Закон «О грантах» создается система, когда согласие должен получить донор, а не НПО – Это будет согласие не на получение гранта, а не его выдачу, - указанное заявление сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, важно, чтобы грузинский народ знал, финансирование чего осуществляется в Грузии, и входит ли это в интересы грузинского народа.



«К сожалению, много безответственных доноров, с которыми месяцами, годами мы говорим о том, что они должны относиться к этому ответственно. Мы видим, что они дают деньги, а потом на эти деньги осуществляется реклама «коктейлей Молотова», осуществление фашистских кампаний, насильственные акты. Когда мы спрашиваем об этом доноров, они умывают руки, будто здесь нет их ответственности. Так не пойдет, и так нельзя. Они тратят деньги народов своих стран, и должны вести себя ответственно. Они вредят интересам нашей страны, когда осуществляют финансирование рекламирование «коктейлей Молотова» и т. д. Исходя из этого, важно, чтобы грузинский народ знал, финансирование чего осуществляется в Грузии, и входит ли в интересы грузинского народа то, что происходит в Грузии. Создается система, когда согласие должен получить донор, а не НПО – Это будет согласие не на получение гранта, а не его выдачу. Если донор хочет выдать грант, он должен будет обратиться в правительство или к субъекту, определенному правительством, и получить согласие на выдачу гранта. Этим будет обеспечено то, что процесс будет полностью прозрачным для граждан, и все будут знать, какие деньги крутятся, что финансируется, какие проекты финансируются», - заявил Шалва Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





