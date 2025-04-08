

POLITICO: «Брюссель должен пересмотреть «непрозрачное» финансирование НПО»

08.04.2025 13:26





Американское издание POLITICO публикует статью под заголовком «Брюссель должен пересмотреть «непрозрачное» финансирование НПО, считают аудиторы», где говорится о том, что Евросоюз ежегодно выделяет миллиарды евро неправительственным организациям, не следя должным образом за тем, как расходуются деньги — и идут ли они вообще настоящим НПО.



«Таков главный вывод, содержащийся в разоблачающем докладе Европейской счетной палаты, который, вероятно, усилит ожесточенную политическую борьбу за то, как некоммерческие организации используют грантовые средства ЕС», — читаем в статье.



Автор отмечает, что «разоблачающий доклад» даст оружие консервативным законодателям, которые хотят помешать НПО использовать деньги ЕС для лоббирования.



Автор пишет, что, используя такие слова, как «непрозрачный» и «туманный», авторы разоблачающего доклада считают, что весь процесс финансирования НКО в ЕС не отличается прозрачностью, и призывают провести реформу в том, как предоставляются, контролируются и раскрываются гранты.



«Картина финансирования НПО со стороны ЕС остается туманной, поскольку информация о финансировании ЕС, включая лоббирование, не является ни надежной, ни прозрачной», — заявила Лайма Андрикене, член ECA (Educational credential assessment — ред.), ответственная за подготовку доклада, которая также является бывшим законодателем от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП).



Эта критика послужит оружием для консервативных законодателей в Европарламенте, которые хотят пересмотреть порядок распределения денег ЕС среди НПО, утверждая, что они не отличаются прозрачностью и часто используются для лоббирования интересов институтов ЕС, — критика, которая звучит в докладе.



Вокруг доклада — много вопросов, один из которых — вопрос о лоббировании. А также — используют ли НПО государственные деньги для оказания влияния на формирование политики ЕС? И если да, то соответствует ли это ценностям ЕС? По этим вопросам ECA пришла к выводу, что Еврокомиссии не хватает четкого раскрытия информации и прозрачности.



Комиссия «не раскрыла четко информацию, которой она располагает, о деятельности НПО по пропаганде, финансируемой за счет грантов ЕС», — говорится в сообщении ECA.



Однако несмотря на общий критический тон, в отчете были отмечены некоторые улучшения с момента последней оценки ECA в 2018 году. В нем также отмечается, что за период, который рассматривался в отчете, Комиссия выпустила руководство для НПО о том, что финансирование ЕС не должно использоваться для лоббирования. Но в целом система была «слишком непрозрачной», сказала Андрикене из ECA.



«Улучшения абсолютно необходимы. Мы не можем продолжать работать как обычно».



Важно отметить, что ECA (Educational credential assessment — ред.) не обнаружило свидетельств использования НПО средств ЕС в нарушение законодательства ЕС или ценностей ЕС — в том числе через пропагандистскую или лоббистскую деятельность, оплаченную из средств ЕС, — но предупредило, что из-за отсутствия прозрачности риск такого развития событий выше, заявило агентство на пресс-брифинге в понедельник, пишет автор.



На прошлой неделе Комиссия в своем заявлении признала, что в «некоторых случаях» рабочие программы, представленные НКО, «содержали конкретные действия по адвокации и неправомерную лоббистскую деятельность».



Плохое время, чтобы быть НПО



Автор пишет, что доклад вряд ли мог появиться в худшее время для некоммерческого сектора. В Европе участились нападки на НПО со стороны евродепутатов, особенно в связи с использованием ими средств ЕС для оплаты лоббистской деятельности.



Депутаты Европарламента от ЕНП (Европейская народная партия, EPP — ред.) утверждают, что Еврокомиссия платила НПО, чтобы те от ее имени лоббировали продвижение европейской «зеленой сделки» в учреждениях ЕС, включая другие департаменты Комиссии, что Комиссия, похоже, признала на прошлой неделе.



Ранние переговоры о следующем долгосрочном бюджете ЕС свидетельствуют о том, что специальные программы по защите окружающей среды и климата могут быть сокращены, а то и вовсе урезаны, поскольку приоритеты ЕС переключились с «зеленых» вопросов на оборону, торговлю и конкурентоспособность.



А на международном уровне источники финансирования иссякают после того, как президент США Дональд Трамп решил заморозить программу USAID по развитию иностранных государств стоимостью 27 млрд $ в год.



Депутат Европарламента от «зеленых» Даниэль Фройнд сказал POLITICO, что он опасается, что отчет ECA может быть «неправильно использован некоторыми политическими силами» и послужить источником новых нападок на НПО.



«Когда вы читаете заголовок… может создаться впечатление, что во всем виноваты НПО… в то время как это общая проблема бенефициаров финансирования ЕС», — сказал Фройнд.



В то же время НПО приветствовали доклад



«Суть в том, что никакого скандала нет. Только явная необходимость усилить прозрачность», — сказала Патриция Хайдеггер, директор по политике Европейского экологического бюро, одной из крупнейших экологических НПО Брюсселя.



Что говорится в докладе



ECA проанализировал финансирование, выделенное ЕС 90 НКО (некоммерческие организации — ред.) в период 2021-2023 годов на общую сумму 7,4 млрд евро.



Сюда вошли средства, полученные в рамках исследовательской программы ЕС Horizon Europe, Европейского социального фонда Plus, Фонда по предоставлению убежища, миграции и интеграции, молодежной программы Erasmus+, а также программы LIFE, финансирующей «зеленые» проекты.



Комиссия проверила, что НПО выполняют основные требования прозрачности, но не смогла «активно проверить соответствие ценностям ЕС». По словам Андрикене, это подвергает ЕС репутационному риску.



Европейские аудиторы не нашли «достоверного обзора финансирования, предоставленного ЕС неправительственным организациям» и указали на случаи, когда организации объявляли себя неправительственными, хотя таковыми не являлись.



«Мы были шокированы, обнаружив, что один крупный исследовательский институт был отнесен к категории НПО, в то время как его руководящий орган состоял исключительно из представителей правительства», — сказала Андрикене журналистам.



В докладе говорится, что не были проверены такие важные аспекты статуса НПО, как связи с правительством и то, преследует ли НПО коммерческие интересы своих членов.



Комиссия также не смогла «четко раскрыть» общественности имеющуюся у нее информацию о «пропагандистской деятельности» НПО, которая финансировалась за счет грантов ЕС, заявили аудиторы, призвав к дополнительной прозрачности в связи с «чувствительным характером» этой информации.



ECA (Educational credential assessment — ред.) рекомендовала Еврокомиссии дать более четкие определения того, что считается НПО, требовать более регулярного предоставления информации о том, как расходуются грантовые средства, и усилить контроль за тем, чтобы НПО действовали в соответствии с ценностями ЕС.



Комиссия ответила, что прислушается к советам аудиторов и примет меры, «которые минимизируют административное бремя и являются пропорциональными».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





