

Омбудсмен: Задержанные на митинге 7 апреля заявили о неподобающем отношении со стороны полиции

08.04.2025 13:28





Представители омбудсмена Грузии посетили трех человек, задержанных в административном порядке во время акции протеста 7 апреля на проспекте Руставели в Тбилиси.



Сообщается, что двое из троих задержанных митингующих заявили о возможном применении чрезмерной силы, словесных оскорблениях и жестоком обращении со стороны сотрудников МВД.



«Офис народного защитника обратился в Специальную следственную службу за дальнейшим юридическим ответом. Аппарат будет соответствующим образом реагировать на другие нарушения прав. Вы можете предоставить информацию о фактах нарушения прав на горячую линию офиса народного защитника — 148», — читаем в заявлении аппарата омбудсмена Грузии.



Напомним, на проспекте Руставели, у здания парламента Грузии, сотрудники полиции задержали троих участников антиправительственной акции. На видеокадрах видно, как полиция применила силу при задержании демонстрантов. Очевидцы также сообщили, что один из участников акции пострадал во время задержания – на месте были видны следы крови.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





