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9 апреля Саоломе Зурабишвили выступит перед Сенатом Чехии


08.04.2025   14:43


Сегодня 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили прибудет в Чешскую республику. По информации пресс-службы Саломе Зурабишвили, в Чехии у 5-го президента Грузии запланированы встречи с высшими политическими должностными лицами.

По сведениям пресс-службы, 9 апреля Зурабишвили выступит перед Сенатом Чехии, а после выступления у нее запланированы встречи с президентом и членами Сената.

«В Праге 5-ый президент Грузии посетит библиотеку Павела Гавела, где у нее пройдет несколько встреч с директором и членами команды библиотеки, а также представителями неправительственных организаций, журналистами и сотрудниками исследовательских центров. Запланированы и интервью Саломе Зурабишвили представителям зарубежных СМИ», - говорится в заявлении.


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