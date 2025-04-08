

Купрадзе: Цель следственной комиссии, созданной Иванишвили - преследование политических оппонентов

08.04.2025 14:45





По оценке генерального секретаря коалиции «Сильная Грузия» Ираклия Купрадзе, цель следственной комиссии, созданной Иванишвили - это не установление правды, а преследование политических оппонентов.



По словам Купрадзе, Бидзина Иванишвили пытается «сшить» конкретные дела против них.



«Цель следственной комиссии, созданной Иванишвили - это не установление правды, а преследование политических акторов, политических оппонентов, против которых он пытается «сшить» конкретные дела. Параллельно он хочет создать правовые основания для того, чтобы Кремлю и России была предоставлена возможность иметь незаконные и с политической точки зрения оскорбительные для Грузии заявления и позиции, в том числе наносящие вред позиции по грузинской армии, военнослужащим и августовской войне»,- заявил Купрадзе.





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