Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Названия нескольких парламентских комитетов будут изменены


08.04.2025   14:50


Согласно подготовленным изменениям в регламент парламента Грузии, названия нескольких парламентских комитетов будут изменены.

Комитет по вопросам диаспоры и Кавказа станет Комитетом по делам диаспоры;

Комитет по обороне и безопасности — Комитетом по обороне и безопасности (изменение только в формулировке на грузинском языке);

Комитет по региональной политике и самоуправлению — Комитетом по региональной политике;

Комитет по отраслевой экономике и экономической политике — Комитетом по экономической политике;

Комитет по аграрным вопросам — Комитетом по сельскому хозяйству;

Комитет по процедурным вопросам и правилам — Комитетом по процедурным вопросам.

В рамках проекта нового регламента также будет по-новому урегулирован целый ряд вопросов, связанных с парламентской деятельностью.

Вступление в силу нового регламента планируется с 1 июля 2025 года.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна