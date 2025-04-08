

Названия нескольких парламентских комитетов будут изменены

08.04.2025 14:50





Согласно подготовленным изменениям в регламент парламента Грузии, названия нескольких парламентских комитетов будут изменены.



Комитет по вопросам диаспоры и Кавказа станет Комитетом по делам диаспоры;



Комитет по обороне и безопасности — Комитетом по обороне и безопасности (изменение только в формулировке на грузинском языке);



Комитет по региональной политике и самоуправлению — Комитетом по региональной политике;



Комитет по отраслевой экономике и экономической политике — Комитетом по экономической политике;



Комитет по аграрным вопросам — Комитетом по сельскому хозяйству;



Комитет по процедурным вопросам и правилам — Комитетом по процедурным вопросам.



В рамках проекта нового регламента также будет по-новому урегулирован целый ряд вопросов, связанных с парламентской деятельностью.



Вступление в силу нового регламента планируется с 1 июля 2025 года.





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