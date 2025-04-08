|
|
|
Названия нескольких парламентских комитетов будут изменены
08.04.2025 14:50
Согласно подготовленным изменениям в регламент парламента Грузии, названия нескольких парламентских комитетов будут изменены.
Комитет по вопросам диаспоры и Кавказа станет Комитетом по делам диаспоры;
Комитет по обороне и безопасности — Комитетом по обороне и безопасности (изменение только в формулировке на грузинском языке);
Комитет по региональной политике и самоуправлению — Комитетом по региональной политике;
Комитет по отраслевой экономике и экономической политике — Комитетом по экономической политике;
Комитет по аграрным вопросам — Комитетом по сельскому хозяйству;
Комитет по процедурным вопросам и правилам — Комитетом по процедурным вопросам.
В рамках проекта нового регламента также будет по-новому урегулирован целый ряд вопросов, связанных с парламентской деятельностью.
Вступление в силу нового регламента планируется с 1 июля 2025 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна