

Журналист Саба Сордия, был освобожден в зале суда

08.04.2025 15:33





Решение по делу журналиста издания «Индиго» Сабы Сордия, который был задержан в административном порядке, суд объявит 17 апреля.



После 48-часового административного ареста журналист Саба Сордия, был освобожден в зале заседаний суда.



По завершению заседания Сордия детально рассказал о том, как происходило его задержание.



«Напряженность между мной и представителями МВД произошла из-за того, что они действовали в рамках поверхностного досмотра, они самовольно решили досмотреть мой рюкзак. На суде противоречивые показания дали два свидетеля. Один говорил, что он вовсе не касался моего рюкзака, следующий же свидетель заявил, что он – тот полицейский, который после того, как открыл мой рюкзак, поднес руку к одному из карманов, что вызвало мое недовольство. Они говорили о том, что я назвал их рабами, эту фразу я вообще не использовал, когда они составили протокол, который я не подписал, там вообще нет этой фразу, ее приписали позже. Имело место словесное оскорбление в машине, они не ругались матом, однако в умеренных рамках персонально оскорбляли меня, наверное, это было вызвано серьгой в ухе, называли меня интриганом. Между прочим, прежде чем поднять меня в зал заседаний, мы дали друг другу слово не говорить того, чего не было, я свое слово сдержал, а они - нет. Один из них поклялся Богом и обманул...



Что касается удостоверения личности, я сразу же его им показал, как только они подошли. Если они восприняли меня как потенциального криминала, я был на мопеде, если при мне мог быть противозаконный предмет или вещество, почему они не заинтересовались тем, может, я прятал их в мопеде?», - заявил Сордия.





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