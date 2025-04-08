

Нино Ломджария: Нелегитимное правительство принимает акт преследования грузинского народа

08.04.2025 16:36





Нелегитимное правительство принимает акт преследования грузинского народа, - так гражданское общество оценивает поправки, внесение которых запланировано в Закон Грузии «О грантах».



По заявлениям представителей гражданского общества, они не намерены «жить по русским законам и до конца будут противостоять принятию акта преследования грузинского народа».



«Хотим сообщить общественности, что нелегитимный парламент продолжает действия против грузинского народа. В ближайшие дни «Грузинская мечта» намерена в ускоренном порядке принять поправки, согласно которым, странам-друзьям Грузии и международным организациям, без согласия правительства, будет запрещено оказывать поддержку гражданам Грузии.



«Указанная инициатива «Грузинской мечты» является продолжением стратегии уничтожения системы помощи гражданскому обществу и гражданам Грузии в условиях, когда, несмотря на принятие «русских законов», преследований, наложение арестов на фонды гражданской солидарности, они не смогли достичь этой цели.



Подчеркиваем, что целью указанного закона является превращение Грузии в закрытое, изолированное государство, где каждая сфера общественной жизни должна быть подчинена контролю в тоталитарном стиле партии «Грузинская мечта» и исключить получение необходимой поддержки от международных партнеров и друзей»,- говорится в заявлении неправительственных организаций, которое на брифинге зачла исполнительный директор НПО «Европейская орбита Грузии» Нино Ломджария.





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