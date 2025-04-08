

Каладзе: Впервые слышу, никакие внеочередные парламентские выборы не планируются

08.04.2025 16:37





Впервые слышу это, никакие внеочередные парламентские выборы не планируются! – так мэр Тбилиси Каха Каладзе ответил на вопрос журналистов, касающийся заявления члена «Грузинской мечты» Кахи Кахишвили о том, что внеочередные парламентские выборы могут быть назначены в 2026 году. Указанное заявление Кахишвили сделал в эфире телепрограммы „360 градусов» телеканала «Палитраньюс».



Вместе с тем, по словам Каладзе, «Грузинская мечта» готовится к выборам в органы местного самоуправления, а парламентские выборы состоятся в 2028 году.



« Впервые слышу это, никакие внеочередные парламентские выборы не планируются. «Грузинская мечта – демократическая Грузия» готовится к выборам в органы местного самоуправления, что очень важно. Мы сделаем все для того, чтобы провести достойную избирательную кампанию, встретиться с населением в масштабах всей страны, не оставить без внимания ни один город, район, село, и рассказать народу о том, что мы собираемся сделать, как мы собираемся ответить на те вызовы, которые есть сегодня, и должны быть решены. Соответственно, никакие внеочередные выборы не планируются, парламентские выборы состоятся в 2028 году, как то прописано Конституцией и законом.



Что касается перехода в оппозицию бывшего премьер-министра Ираклий Гарибашвили не знаю, исходя из чего было сделано такое заявление. Я затрудняюсь с ответом. Что касается оппозиционного поля, в целом, там очень большие возможности. Уже существует большая платформа и возможности для того, чтобы появились новые политические партии. Оппозиции фактически нет, есть радикальная группировка в стране, являющаяся маргинальной и представляющей проблему как для себя самой, так и для страны и ее развития.



Мы рядовые солдаты, служим нашей стране и делаем такое дело, которое, в первую очередь, будет во благо нашей родины и завтрашнего дня»,- заявил Каладзе.





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