

Папуашвили:Позиция Пии Каумы, в Грузии избранная власть

08.04.2025 16:38





У меня была возможность встретиться с президентом парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая, как известно нашему обществу, в 2024 году была руководителем наблюдательной миссии ОБСЕ на парламентских выборах в Грузии, - указанное заявление по завершению встречи сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, на встрече речь шла о событиях после выборов в Грузии.



«Я еще раз выразил ей благодарность за то дело, которое наблюдательная миссия ОБСЕ/БДИПЧ сделала на выборах с точки зрения наблюдения, оценки. Важно, чтобы в связи с выборами все уважали отчет ОБСЕ/БДИПЧ. До выборов мы слышали, что по оценке выборов отчет ОБСЕ/БДИПЧ будет руководством, однако потом оказалось, что все пытаются закрыть на него глаза, а он однозначно отмечает валидность результатов, которые были получены после выборов. Мы также сообщили ей о том, что мы работаем для того, что выборы в органы местного самоуправления прошли еще лучше как на техническом уровне, так и с точки зрения избирательной среды. Для этого мы внесли законодательные поправки, а ЦИК Грузии продолжает работу по вопросам, находящихся в ее компетенции. 27 октября, когда миссия заявила о том, что парламентские выборы в Грузии состоялись, в Грузии есть избранная власть, и работа в этом формате была очень важной, хотя мы видим, что люди, являющиеся покровителями Саакашвили, тянувшие Грузию в войну и не желающие для нее ничего хорошего, пропустили мимо – и это заключение, и заявления. Некоторые ссылаются на «Исфед», некоторые на «Прозрачность», некоторые на IRI-ს, некоторые на USAID-ს. То есть, на те организации, которые в конечном счета новая американская администрация уличила в мошенничествах и предвзятой деятельности,» – заявил Папуашвили.





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