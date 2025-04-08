

Каладзе: Власти Грузии защищают интересы страны

08.04.2025 16:39





«Пусть не пугают нас этими санкциями — ни Кае Каллас, ни кому-либо другому не будет предоставлена возможность попирать интересы Грузии», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.



Как отметил Каха Каладзе, власти Грузии защищают интересы страны.



«Пусть не пугают нас этими санкциями. Мы защищаем нашу страну, интересы страны. Кая Каллас не может быть начальником грузинского народа. С высока смотреть и приказывать — пусть пробуют с теми, у кого это проходит. Ни Кае Каллас, ни кому-либо другому не будет дана возможность использовать интересы Грузии для продвижения интересов своих стран и при этом попирать наши интересы, как это они уже сделали в отношении других государств».



«Кая Каллас и подобные чиновники — в меньшинстве. В меньшинстве также находятся радикалы, т.н политические партии. Всем придётся с этим смириться. Большинство нашего народа поддержало «Грузинскую мечту — Демократическую Грузию»», — заявил Каха Каладзе.





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