

Представители неправительственного сектора выступили с совместным заявлением относительно законодательных изменений

08.04.2025 16:40





««Грузинская мечта» в ближайшие дни намерена в ускоренном порядке принять изменения, согласно которым, дружественным странам и международным организациям будет запрещено оказывать поддержку гражданам Грузии без согласия правительства Грузии», — говорится в совместном заявлении представителей неправительственного сектора.



В заявлении НПО подчеркивается, что «сегодня, когда государственные учреждения превратились в партийные придатки, единственным средством защиты людей остаются гражданская солидарность и активность».



«Особо подчеркиваем, что целью этого закона является превращение Грузии в закрытое, изолированное государство, где все сферы общественной жизни должны подчиняться тоталитарному контролю партии «Грузинская мечта», и исключается получение необходимой для общества поддержки от международных партнеров и друзей. Этот закон также нацелен на прекращение деятельности СМИ и гражданского общества, которые доносят до грузинского народа информацию о нарушениях прав человека со стороны госструктур, коррупционных сделках, использовании должностных полномочий в личных целях — что стало нормой для «Грузинской мечты»», — говорится в заявлении НПО.



Как отмечается в заявлении, «нелегитимный парламент пытается лишить грузинский народ поддержки и солидарности друзей и оставить беззащитными — детей, женщин, студентов, пожилых людей, незаконно заключённых, незаконно уволенных, незаконно оштрафованных, жертв насилия, лиц с ограниченными возможностями, журналистов, представителей культуры, бизнеса и других сфер».



«Мы, гражданское общество Грузии, вновь твёрдо заявляем, что не собираемся жить по российским законам и будем до конца сопротивляться акту преследования грузинского народа. Мы не позволим нелегитимной власти Иванишвили решать, когда и как грузинский народ будет помогать друг другу, и вновь выражаем приверженность Конституции Грузии, защите прав и достоинства её граждан», — говорится в совместном заявлении.





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