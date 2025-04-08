

ПА ОБСЕ: Каума и Папуашвили обсудили рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ по итогам выборов 2024 года

08.04.2025 16:41





ПА ОБСЕ (Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству) распространила заявление по поводу встречи в Ташкенте президента организации Пии Каума со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.



Уточняется, что стороны сосредоточились на обсуждении рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ, данных миссией по итогам парламентских выборов 2024 года.



«На полях ассамблеи в Ташкенте президент Пия Каума встретилась с председателем парламента Грузии и главой делегации Грузии в ПА Николозом Самхарадзе. Обсуждения были сосредоточены на выполнении рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ после прошлогодних выборов», — сказано в заявлении ПА ОБСЕ.



Добавим, до информации от Ассамблеи было заявление спикера парламента Грузии. Шалва Папуашвили подчеркнул, что позиция президента ПА ОБСЕ Пии Каума в том, что в Грузии избранное правительство.



«Ее позиция — это то, что отражено в отчете БДИПЧ/ОБСЕ и о чем она и миссия в целом говорили на следующий день после выборов. 27 октября, когда они заявили, что парламентские выборы состоялись и что в Грузии есть избранное правительство, и было важно работать в этом формате…», — заявил он.





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