

НПО: Поправками в «Закон о грантах» нелегитимная власть принимает «акт преследования» грузинского народа

08.04.2025 16:41





Нино Ломджария, лидер НПО «Европейская орбита Грузии», от имени гражданского общества заявила, что, внося поправки в закон «О грантах», «нелегитимное правительство принимает акт преследования грузинского народа».



НПО не собираются «жить по российским законам и будут до конца сопротивляться акту преследования грузинского народа».



«Эта инициатива «Грузинской мечты» является продолжением стратегии разрушения гражданского общества и системы народной помощи в условиях, когда, несмотря на принятие «российских законов», преследования и захват фондов гражданской солидарности, эта цель не была достигнута. Мы подчеркиваем, что этот закон направлен на то, чтобы превратить Грузию в закрытое, изолированное государство, где все сферы общественной жизни должны подчиняться тоталитарному стилю партии «Грузинская мечта» и исключить необходимую поддержку общества со стороны международных партнеров и друзей», — сказано в заявлении.



Гражданское общество указывает также на то, что закон «О грантах» направлен на пресечение деятельности СМИ и гражданского общества, «которые предоставляют грузинскому народу информацию о нарушениях прав грузинского народа государственными органами, коррупционных сделках, использовании служебного положения должностными лицами в личных целях», подчеркнув, что все это стало очень органичным для «Грузинской мечты».



Ломджария отметила, что «нелегитимный парламент пытается лишить грузинский народ поддержки и помощи друзей и оставить их уязвимыми», оставляя каждого гражданина, которому в той или иной форме нуждается в получении благ западной цивилизации, без надежды.



«Мы, гражданское общество Грузии, продолжаем твердо заявлять: мы не собираемся жить по российским законам и будем до конца сопротивляться акту преследования грузинского народа. Мы не позволим нелегитимному правительству Иванишвили решать, когда и как грузинский народ будет помогать друг другу, и мы по-прежнему выражаем нашу приверженность Конституции Грузии, правам и достоинству граждан», — говорится в общем заявлении НПО.



Напомним, в конце февраля этого года парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и принял поправки в закон «О грантах». После того, как он войдет в силу, будет создано государственное агентство — (ЮРПП, юридическое лицо публичного права), которое будет иметь право выдавать гранты НПО.



Позже стало известно, что в закон «О грантах» вносятся поправки, согласно которым для получения зарубежного гранта потребуется согласие правительства или конкретного уполномоченного лица, которое также будет определять правительство Грузии, а получение гранта, выданного без согласия, будет запрещено и приведет к ответственности.



Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что поправки в закон «О грантах» продиктованы тем, что политики должны принимать решение в интересах грузинского народа, поскольку, когда, к примеру, НПО получает деньги из-за рубежа, есть риск, что организация будет действовать в интересах иностранного государства. Спикер отметил, что поправки в закон «О грантах» обеспечат создание системы, когда согласие от государства должен получить донор, а не НПО.



Источник: СОВА

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