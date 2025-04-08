

«Грузинская мечта» приступает к контролю грантового финансирования

08.04.2025 16:42





Партия «Грузинская мечта» внесла в парламент поправки в Закон о грантах, согласно которым местные организации смогут получать гранты от иностранных доноров только с согласия правительства «Грузинской мечты». Поправки будут приняты в ускоренном порядке в течение недели и вступят в силу после подписания избранным «Грузинской мечтой» президентом Михаилом Кавелашвили.



Доноры должны получить согласие правительства «Грузинской мечты» или уполномоченного им лица/органа на выдачу грантов. Они должны представить соглашение о гранте правительству «Грузинской мечты». Решение о предоставлении указанного согласия принимается в течение 10 дней, и обжалование этого решения не приостанавливает его действия. «Получение гранта, выданного без указанного согласия, запрещается», — говорится в законопроекте. Данное правило не распространяется на гранты, выдаваемые международными спортивными ассоциациями, федерациями и комитетами, индивидуальные стипендии, выдаваемые для получения среднего и высшего образования за пределами Грузии, а также на научную работу.



Согласно законопроекту, Антикоррупционное бюро будет контролировать выдачу и получение запрещенных грантов. «Получение запрещенного гранта повлечет за собой наложение на получателя штрафа в размере двукратного размера соответствующего гранта», — говорится в законопроекте.



«Через несколько дней правительство вместе с ООН, Советом Европы и другими организациями примет решение, кому давать гранты, а кому нет. «(Грузинская) мечта» тем самым перекроет финансирование всех нежелательных организаций, которые работают в сфере прав человека, коррупции или других благих дел», — написал в социальных сетях юрист и эксперт по правовым вопросам Саба Брачвели. «(Грузинская) мечта через неделю запретит безвозмездную помощь людям без разрешения».



Парламент «Грузинской мечты» уже принял Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), который, по заявлению правящей партии, является «точной копией» американского закона. Однако оппоненты утверждают, что он направлен против гражданского общества и СМИ. Избранный «Грузинской мечтой» президент Михаил Кавелашвили уже подписал законопроект, и он вступит в силу через два месяца.



Civil.ge

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





