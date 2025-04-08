

Каладзе: Никаких внеочередных парламентских выборов не планируется

08.04.2025 16:42





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что правящая команда активно готовится к выборам в органы местного самоуправления, и вопрос о проведении каких-либо внеочередных выборов не рассматривается.



Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что парламентские выборы состоятся в 2028 году, как это предусмотрено Конституцией страны.



«Никакие внеочередные парламентские выборы не планируются. «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» готовится к выборам в органы местного самоуправления, которые очень важны. Мы сделаем всё, чтобы провести достойную избирательную кампанию, встретимся с населением всей страны, не оставим ни один район, город и село – дойдём даже до уровня избирательных участков и расскажем людям, что собираемся делать, как будем отвечать на вызовы, которые стоят сегодня и нуждаются в решении. Соответственно, никакие внеочередные выборы не планируются. Парламентские выборы пройдут в 2028 году, как это предусмотрено Конституцией и законом», – заявил Каха Каладзе.



По его словам, у оппозиции нет шансов на победу ни на уровне местного самоуправления, ни на парламентских выборах.



«У оппозиции нет никаких шансов на победу – ни на уровне Сакребуло (муниципальных советов), ни на выборах мэров. Их шансы равны нулю, и они это прекрасно понимают, потому что, когда ты враг страны, агент, конечно же, у тебя не может быть никаких политических возможностей для достижения успеха. Население нашей страны, как на парламентских выборах, так и на выборах местного самоуправления, даст соответствующий ответ всем предателям и представителям агентуры», – отметил мэр Тбилиси.



Что касается участия оппозиционных партий в выборах в органы местного самоуправления, Каладзе пояснил, что это зависит от указаний, которые они получат из-за рубежа.



«Это зависит от того, что им скажут их покровители из-за рубежа. Запомните заявления этих людей – если изменится позиция их покровителей и те посчитают нужным участвовать в выборах, конечно, они выйдут и заявят противоположное – что они участвуют в выборах», – заявил мэр столицы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





